Aktien New York Erneut Rekorde bei S&P 500 und Nasdaq - Dow vor Wochenminus An den New Yorker Börsen bricht der Rekordlauf auch am Freitag nicht ab. Arbeitsmarktdaten festigten insgesamt die Erwartung am Markt einer Leitzinssenkung im Juni. Anleger blieben deshalb gewillt, die Aktienkurse noch etwas höher zu treiben. …