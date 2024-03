Aktienmärkte: Nvidia-Abverkauf und die Iden des März!

Was bedeutet für die Aktienmärkte der Abverkauf von Nvidia am Freitag, als die Aktie mit einem neuen Allzeithoch startete, 4 Prozent im Plus war, um dann aber mehr als 5 Prozent schwächer zu schließen (nachbörslich dann noch weitere Abgaben). Ist das ein Spiel der Optionen-Dealer, die versuchen, die Nvidia-Calls ihrer Privatkunden zu killen im Vorfeld des großen Verfalls am Freitag? Oder ist es mehr als das: der Start einer größeren Korrektur der US-Aktienmärkte? In den letzten Jahren sind um den 09./10. März bedeutende Weichen gestellt worden: am 10.März 2000 erreichte der Nasdaq sein Dotcom-Blasen-Hoch, am 09.März 2009 startete der Bullenmarkt der US-Indizes (der S&P 500 war auf 666 Punkt gefallen). Ist also das Top am Freitag der Hochpunkt der US-Aktienmärkte gewesen und der Nvidia-Abverkauf das Omen dafür? Analysten sprechen bereits von den Iden des März, in Anlehung an die Ermordung Cäsars..

1. Marktdominanz der Magnificent Seven – extrem ungesunde Ballung oder doch nichts Außergewöhnliches?

2. „Das Rückgrat der deutschen Industrie steht vor dem Ausverkauf“

