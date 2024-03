Anlass der Studie: Research Report (Anno)

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 0,04 EUR

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2024

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Julien Desrosiers, Matthias Greiffenberger



Kontinuierliches Wachstum. 2023 ein Jahr der Konsolidierung. 2024e zurück zu zweistelligen Wachstumsraten.



Wachstum im einstelligen Bereich. Das Unternehmen setzt seinen Wachstumskurs mit einer Umsatzsteigerung von 3% fort, was der entspricht.

Abschreibung der Investition in Blue Horseshoe. Die Entscheidung, die Investition in Blue Horseshoe abzuschreiben, wurde aufgrund der fehlenden kurzfristigen Rentabilität getroffen. Das Unternehmen behält jedoch das geistige Eigentum und ist offen für eine Neubewertung der Investition, sollten sich die Bedingungen in der Branche verbessern.

Kapitaleffizienz. Das Unternehmen hat seine Kapitaleffizienz verbessert, indem es margenschwache Produkte und Veranstaltungen zugunsten von Lösungen, die mehr Wachstum und Rentabilität versprechen, veräußert oder modernisiert hat.



Das normalisierte EBITDA bleibt solide und stieg von 2,8 Mio. USD auf 1,7 Mio. USD, während das normalisierte NPAT von 0,6 Mio. USD auf 0,8 Mio. USD anstieg, was auf eine bessere Zukunft hoffen lässt.





Neue Geschäftsfelder. Das Unternehmen hat seinen Bereich Marketing Services in eine neue Einheit namens Nexus umgewandelt. Das Unternehmen organisierte in den letzten Monaten zwei ausverkaufte Live-Veranstaltungen. Das Unternehmen unterzeichnete eine Vereinbarung mit Rick Rule, einem sehr prominenten Investor im Bergbausektor.



Einstellung von Führungskräften und Mitarbeitern in Schlüsselpositionen. Das Unternehmen hat einen neuen Chief Marketing Officer, einen Group Head of Content und einen Group Head of Research eingestellt und damit branchenbekannte Führungskräfte an Bord geholt.



Fokus auf langfristige Strategie. Priorität für das Geschäftsjahr 2024 ist die Rückkehr zu zweistelligem Wachstum.



Angepasstes Kursziel: Auf Basis unserer DCF-Analyse haben wir unser Kursziel auf 0,07 AUD / 0,04 EUR (zuvor: 0,10 AUD / 0,07 EUR) angepasst.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/29119.pdf



Die Aspermont Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -18,18 % und einem Kurs von 0,005EUR auf Tradegate (11. März 2024, 08:04 Uhr) gehandelt.