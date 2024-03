DUISBURG (dpa-AFX) - Niedrigere Stahlpreise sowie Wertberichtigungen haben den Stahlhändler Klöckner & Co im vergangenen Jahr in die roten Zahlen getrieben. Dennoch soll es für die Aktionäre eine Dividende geben. Für das neue Jahr zeigte sich das Management um Konzernchef Guido Kerkhoff zuversichtlicher: So geht Klöckner von einer Erholung der Nachfrage aus, was sich auch in den Zahlen widerspiegeln soll. Am Markt kam dies gut an: Die im Kleinwertesegment SDax notierte Aktie gewann am Vormittag zwischenzeitlich mehr als fünf Prozent.

Unter dem Strich stand 2023 ein Verlust von 190 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Duisburg mitteilte. Im Vorjahr hatte noch ein Gewinn von 259 Millionen Euro zu Buche gestanden. Die Abschreibungen standen im Zusammenhang mit dem kürzlich abgeschlossenen Verkauf der vier Landesgesellschaften Frankreich, Großbritannien, Niederlande und Belgien. Bereinigt darum lag das Konzernergebnis bei minus 0,3 Millionen Euro. Eine Dividende will Klöckner dennoch zahlen, mit 0,20 Euro je Aktie soll sie halb so hoch ausfallen wie im Vorjahr. Klöckner begründete die Ausschüttung mit den deutlich positiven Mittelzuflüssen. Zudem seien die sehr starken Vorjahresergebnisse nur teilweise ausgeschüttet worden.