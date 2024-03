DORTMUND (dpa-AFX) - Das Chipunternehmen Elmos Semiconductor will seinen Aktionären nach einem Gewinnsprung für 2023 eine höhere Dividende zahlen. Vorgeschlagen werde die Ausschüttung von 0,85 Euro je Aktie und damit 10 Cent mehr als im Vorjahr, teilte der Konzern bei der Veröffentlichung seines Geschäftsberichts am Donnerstag in Dortmund mit.

Elmos hatte bereits im Februar Zahlen für das vergangene Jahr vorgelegt. Der Umsatz stieg 2023 um 28,6 Prozent auf 575 Millionen Euro. Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) legte um 36,8 Prozent auf 150,7 Millionen Euro zu. Bei beiden Kennziffern erreichte Elmos eigenen Angaben zufolge neue Bestwerte. Unter dem Strich stieg der Gewinn ebenfalls, und zwar um fast 40 Prozent auf 99,1 Millionen Euro. Die vorläufigen Zahlen wurden bestätigt./nas/stk

Die Elmos Semiconductor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,08 % und einem Kurs von 75,10EUR auf Tradegate (14. März 2024, 08:00 Uhr) gehandelt.