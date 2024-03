NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hellofresh angesichts des erwarteten Ergebnisrückgangs im laufenden Jahr von 18 auf 9 Euro halbiert, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Die Verschlechterung beim Kochboxen-Versand habe länger angehalten, als das Management in seiner Ende 2023 abgegebenen, optimistischen Einschätzung erwartet hatte, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das gelte insbesondere für das US-Geschäft. Nun richte sich die volle Aufmerksamkeit auf die Präsentation der detaillierten Jahreszahlen am kommenden Freitag./la/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2024 / 22:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.03.2024 / 00:15 / GMT

