Calgary (Alberta), 14. März 2024 / IRW-Press / High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (NASDAQ: HITI) (TSX-V: HITI) (FWB: 2LYA), das hocheffektive, auf den Einzelhandel ausgerichtete Unternehmen, das bestrebt ist, in allen Cannabissegmenten einen echten Mehrwert zu schaffen, gab heute bekannt, dass sein Cannabis-Einzelhandelsgeschäft Canna Cabana an der Adresse 8 Wellesley Street East, Toronto, Ontario, am Sonntag, den 17. März mit dem Verkauf von Cannabisprodukten für Genusszwecke und dem entsprechenden Konsumzubehör an erwachsene Personen beginnen wird. Mit dieser Neueröffnung verfügt High Tide nunmehr über die 165. Canna Cabana-Geschäftsfiliale für den Verkauf von Cannabis in Kanada, den 55. Geschäftsstandort in der kanadischen Provinz Ontario und den 11. in Toronto.

Diese Canna Cabana-Filiale befindet sich an der Ecke von Torontos berühmter Yonge Street und Wellesley Avenue und ist nur wenige Minuten von Torontos Gay Village entfernt. Damit ist sie gut positioniert, um von den großen Mengen an Ortsansässigen und Touristen zu profitieren, die den ganzen Sommer über in die Gegend strömen, insbesondere während Torontos Pride-Woche. Mit einer Bevölkerungsdichte von mehr als 200.000 Einwohnern im Umkreis von 3 Kilometern wird dieser brandneue Canna Cabana-Standort die Passanten aus der Umgebung, die Berufstätigen und Touristen, die dieses pulsierende Viertel frequentieren, begrüßen.

„Toronto ist die viertbevölkerungsreichste Stadt Nordamerikas und gilt weithin als Kanadas Finanzhauptstadt. Diese brandneue Canna Cabana-Filiale ist von einer Vielzahl von Mehrfamilienhäusern umgeben, die größtenteils von Berufstätigen bewohnt werden, und liegt nur wenige Schritte von der belebten U-Bahn-Station Wellesley entfernt, sodass die Kunden aus der Innenstadt von Toronto und darüber hinaus den Laden leicht erreichen können“, meint Raj Grover, Gründer und Chief Executive Officer von High Tide.

„Dieser neue Standort an der Kreuzung von Yonge und Wellesley baut auf dem Erfolg unseres Canna Cabana-Geschäfts an der Ecke Yonge und College auf, das kurz nach der Legalisierung im Jahr 2018 eröffnet wurde. Jährlich spazieren 60 Millionen Einwohner und Touristen durch den Yonge Street- Korridor in der Innenstadt, der zu den am stärksten frequentierten Fußgängerbereichen in Kanada zählt. Ich freue mich auch darauf, die Hunderttausenden von Touristen zu begrüßen, die jedes Jahr den Yonge Street-Korridor besuchen, insbesondere während der Pride-Woche in Toronto, die zu den attraktivsten Veranstaltungen für Touristen in Nordamerika zählt“, so Herr Grover weiter.