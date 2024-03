FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Inditex von 35 auf 37 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Adam Cochrane attestierte dem Modekonzern zwar eine starke operative Entwicklung. Jede Verlangsamung werde aber auch hart bestraft werden, schrieb er in einem am Freitag vorliegenden Nachklapp zur Bilanz./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2024 / 07:50 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,47 % und einem Kurs von 45,62EUR auf Tradegate (15. März 2024, 12:47 Uhr) gehandelt.