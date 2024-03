Bauernproteste in Polen Grenzübergang Frankfurt/Oder tagelang dicht Angesichts von Bauernprotesten in Polen kommt es ab Sonntag zu starken Verkehrsbehinderungen am Grenzübergang auf der Autobahn bei Frankfurt (Oder). Voraussichtlich bis zum Mittwoch wird dort dann weder eine Einreise noch eine Ausreise von …