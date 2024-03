Von dem herausragenden Ökonom und erfolgreichen Investor John Maynard Keynes stammt die Erfolg bringende Erkenntnis "". Ein gesundes Maß an Opportunismus ist für Anleger elementar, trifft aber nicht nur auf die Faktenlage zu, sondern auch auf die grundsätzliche Stimmung, das Sentiment. Vor dem Aufstieg der Technologiewerte galten Dividendenzahlungen als Qualitätssiegel für ein Unternehmen; es galt die Ansicht, dass Unternehmen Dividenden zahlen, sobald sie es sich leisten können. Und wer nicht zahlt, kann es sich nicht leisten und gehört damit nicht zum Kreis erstklassiger Anlagen.

Inzwischen hat sich die Meinung grundlegend geändert undspielen nicht mehr die entscheidende Rolle bei der Qualitätsbeurteilung. Denn heute ist anerkannt, dass Wachstumsunternehmen viel besser damit fahren, ihren Cashflow in weiteres Wachstum zu investieren, als es für Dividenden auszugeben. Profitables Wachstum ist der Treiber für den Unternehmenswert und die Aktienkurse.

Doch nun scheint auch dieses Mantra zu wackeln. Vor 15 Jahren rieben sich Anleger noch erstaunt die Augen, als Microsoft und Apple mit Dividendenausschüttungen begannen, inzwischen nehmen jedoch immer mehr Technologieunternehmen die Zahlung auf. Nicht nur NVIDIA zahlt eine – zugegebenermaßen schmalbrüstige – Dividende, sondern kürzlich erklärten Meta Platforms, Bookings.com und Salesforce, sie würden jetzt nicht mehr alleine auf Aktienrückkäufe setzen, um ihre Aktionäre am Unternehmenserfolg teilhaben zu lassen. Das ist durchaus bemerkenswert und rückt damit auch Amazon oder Alphabet in den Fokus, wo in Anlegerkreisen schon länger über Dividenden diskutiert wird.