Frankfurt am Main (ots) - Reisen und Nachhaltigkeit - das passt für viele nicht

zusammen. Zu sehr belasten An- und Abreise das Klima. Grund genug für Lufthansa

City Center (LCC), sich der Sache anzunehmen und aufzuzeigen, wie man sich als

großer Player in der Reisebranche für Nachhaltigkeit engagieren kann. Dazu

veröffentlicht LCC als erste Vertriebsorganisation in Deutschland eine

28-seitige digitale Broschüre namens "Nachhaltigkeit 2024".



In der Broschüre geht es darum, den Kundinnen und Kunden zu zeigen, wie sie

nachhaltiger verreisen können. Das betrifft Urlaubs- und Geschäftsreise

gleichermaßen. "Wir haben uns als Lufthansa City Center vorgenommen, uns auf

unsere Beratungskompetenz zu konzentrieren und unseren Kundinnen und Kunden die

Komplexität abzunehmen und sie an das viel- schichtige Thema Nachhaltigkeit

heranzuführen", erläutert LCC Chef Markus Orth. "Das gehört zu guter Beratung

einfach dazu."







Angefangen hat es mit der Einführung des Umweltmanagements nach ISO 14001 und

der Mitarbeit im Nachhaltigkeitsausschuss des Deutschen Reiseverbandes (DRV).

Inzwischen erstellt LCC einen Report nach den Standards des UN Global Compact.

Vergangenes Jahr startete mit dem Grünen Reisebüro in Freiburg ein neues

Beratungskonzept, das sich komplett der nachhalti- gen Reisegestaltung

verschrieben hat.



Die jetzt erschienene Broschüre schildert den Stand der Dinge bei LCC. Da geht

es genauso um das eigene Engagement der Franchisenehmer und der Zentrale wie um

die Beratungsleistung bei Geschäfts- und Urlaubsreisen. "Wir sind uns bewusst,

unsere Ziele mit dem Zugewinn an zukünftigen neuesten wissenschaftlichen

Erkenntnissen stets nachjustieren müssen", sagt Stephanie Henicke, Qualitäts-

und Nachhaltigkeitsmanagerin bei LCC.



Gemeinsam mit Branchenverbänden und anderen Unternehmen engagiert sich LCC in

Pro- jekten, welche die internationalen Nachhaltigkeitsziele der Vereinten

Nationen verfolgen. Dazu gehört etwa die aktive Mitarbeit an Futouris-Projekten

und der KlimaLink-Initiative.



Die Broschüre hat der Life Verlag aus Hamburg umgesetzt. Hier geht's zur

Broschüre (https://lufthansa-city-center.com/wp-content/uploads/2024/03/050324_L

CC_Nachhaltigkeit_2024_.pdf)



Über Lufthansa City Center



Lufthansa City Center (LCC) ist mit rund 580 Büros in 105 Ländern und einem

Gesamtumsatz von rund 5,98 Milliarden Euro (Geschäftsjahr 2023) das weltweit

größte unabhängige Franchise-Unternehmen im Reisebüromarkt. LCC ist in den

Bereichen Leisure (Touristik) und Corporate (Geschäftsreisen) aktiv. Zur Kette

von inhabergeführten Reisebüros mittlerer Größe gehören allein in Deutschland

280 Büros mit rund 1.800 Mitarbeitern. Weltweit beschäftigt das

Reisebüronetzwerk etwa 6.300 Mitarbeiter. Die Franchise-Zentrale Lufthansa City

Center Reisebüropartner GmbH (LCR) ist Hauptgesellschafter der LCC Reisebüro AG,

die in Reisebüros und Online Travel Technology wie Voya investiert. Die

Lufthansa City Center sind Mitglied im Verband Deutsches Reisemanagement e. V.

(VDR), dem Deutschen Reiseverband (DRV) und bereits seit 2011 Mitglied der

Nachhaltigkeitsinitiative der Tourismusbranche Futouris. Regelmäßig wird

Lufthansa City Center von unabhängigen Stellen ausgezeichnet, etwa für den

"besten Kundenservice" vom Handelsblatt oder als "bester

Mittelstandsdienstleister" von der Wirtschaftswoche.



Weitere Informationen unter Lufthansa City Center

(https://lufthansa-city-center.com/de/)



Pressekontakt:



Tim Holzapfel, mailto:tim.holzapfel@lcc.de, 069/66075-232



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/51485/5737305

OTS: Lufthansa City Center Reisebüropartner GmbH



LCC beschäftigt sich seit nunmehr 15 Jahren mit dem Thema Nachhaltigkeit.Angefangen hat es mit der Einführung des Umweltmanagements nach ISO 14001 undder Mitarbeit im Nachhaltigkeitsausschuss des Deutschen Reiseverbandes (DRV).Inzwischen erstellt LCC einen Report nach den Standards des UN Global Compact.Vergangenes Jahr startete mit dem Grünen Reisebüro in Freiburg ein neuesBeratungskonzept, das sich komplett der nachhalti- gen Reisegestaltungverschrieben hat.Die jetzt erschienene Broschüre schildert den Stand der Dinge bei LCC. Da gehtes genauso um das eigene Engagement der Franchisenehmer und der Zentrale wie umdie Beratungsleistung bei Geschäfts- und Urlaubsreisen. "Wir sind uns bewusst,unsere Ziele mit dem Zugewinn an zukünftigen neuesten wissenschaftlichenErkenntnissen stets nachjustieren müssen", sagt Stephanie Henicke, Qualitäts-und Nachhaltigkeitsmanagerin bei LCC.Gemeinsam mit Branchenverbänden und anderen Unternehmen engagiert sich LCC inPro- jekten, welche die internationalen Nachhaltigkeitsziele der VereintenNationen verfolgen. Dazu gehört etwa die aktive Mitarbeit an Futouris-Projektenund der KlimaLink-Initiative.Die Broschüre hat der Life Verlag aus Hamburg umgesetzt. Hier geht's zurBroschüre (https://lufthansa-city-center.com/wp-content/uploads/2024/03/050324_LCC_Nachhaltigkeit_2024_.pdf)Über Lufthansa City CenterLufthansa City Center (LCC) ist mit rund 580 Büros in 105 Ländern und einemGesamtumsatz von rund 5,98 Milliarden Euro (Geschäftsjahr 2023) das weltweitgrößte unabhängige Franchise-Unternehmen im Reisebüromarkt. LCC ist in denBereichen Leisure (Touristik) und Corporate (Geschäftsreisen) aktiv. Zur Kettevon inhabergeführten Reisebüros mittlerer Größe gehören allein in Deutschland280 Büros mit rund 1.800 Mitarbeitern. Weltweit beschäftigt dasReisebüronetzwerk etwa 6.300 Mitarbeiter. Die Franchise-Zentrale Lufthansa CityCenter Reisebüropartner GmbH (LCR) ist Hauptgesellschafter der LCC Reisebüro AG,die in Reisebüros und Online Travel Technology wie Voya investiert. DieLufthansa City Center sind Mitglied im Verband Deutsches Reisemanagement e. V.(VDR), dem Deutschen Reiseverband (DRV) und bereits seit 2011 Mitglied derNachhaltigkeitsinitiative der Tourismusbranche Futouris. Regelmäßig wirdLufthansa City Center von unabhängigen Stellen ausgezeichnet, etwa für den"besten Kundenservice" vom Handelsblatt oder als "besterMittelstandsdienstleister" von der Wirtschaftswoche.Weitere Informationen unter Lufthansa City Center(https://lufthansa-city-center.com/de/)Pressekontakt:Tim Holzapfel, mailto:tim.holzapfel@lcc.de, 069/66075-232Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/51485/5737305OTS: Lufthansa City Center Reisebüropartner GmbH