HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Hypoport nach Zahlen für 2023 von 200 auf 250 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der IT-Dienstleister für die Kredit-, Immobilien- und Versicherungswirtschaft sei bereit für die anstehende Markterholung, schrieb Analyst Marius Fuhrberg in einer am Montag vorliegenden Studie. Darauf deute der Ausblick auf den Umsatz und das operative Ergebnis (Ebit) im laufenden Jahr hin./bek/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2024 / 08:15 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HYPOPORT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,87 % und einem Kurs von 217,6EUR auf Tradegate (18. März 2024, 12:42 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Marius Fuhrberg

Analysiertes Unternehmen: HYPOPORT AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 250

Kursziel alt: 200

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m