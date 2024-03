HOBOKEN, New Jersey, USA, 18. März 2024 /PRNewswire/ -- Die Hain Celestial Group, Inc. (Nasdaq: HAIN), ein weltweit führendes Gesundheits- und Wellness-Unternehmen, dessen Ziel es ist, durch Better-for-You-Marken zu einem gesünderen Leben zu inspirieren, machte heute die Ernennung von Chad Marquardt zum President of North America publik. In dieser Funktion wird Marquardt für die Leitung der Strategie und Umsetzung in den USA und Kanada verantwortlich sein und maßgeblich an der Umsetzung der mehrjährigen strategischen Transformation von Hain Reimagined mitwirken. Marquardt ist Wendy Davidson unterstellt, President und Chief Executive Officer bei Hain, und wird als Executive Officer in das Executive Leadership Team berufen. Sein erster Arbeitstag bei Hain ist der 25. März 2024.

„Chad bringt tiefgreifende strategische Erfahrungen und Fachkenntnisse in den Bereichen Vertrieb, Kundenentwicklung, Expansion der Vertriebskanäle und Aufbau von Omnichannel-Marken im Bereich der Better-for-You-Verbraucherprodukte mit zu Hain", erklärt Wendy Davidson, President und Chief Executive Officer. „Seine nachweisliche Erfolgsbilanz beim Aufbau von Hochleistungsteams und bei der erfolgreichen Führung von Organisationen durch komplexe Veränderungen bei gleichzeitiger Förderung eines langfristigen, rentablen Wachstums machen ihn zu einer idealen Ergänzung des Executive Leadership Teams."

Marquardt kommt von Glanbia Performance Nutrition (GPN) zu Hain, wo er als Chief Customer Officer – Americas für die kommerzielle Umsetzung des gesamten Portfolios an Snacks, Getränken und Nahrungsergänzungsmitteln in den USA, Kanada und Lateinamerika verantwortlich war. Vor seiner Tätigkeit bei GPN war Chad vier Jahre lang beschäftigt bei Reckitt Benckiser, einem renommierten Unternehmen für Gesundheit, Hygiene und Ernährung. Bei diesem Unternehmen hatte er verschiedene Führungspositionen in den Bereichen Retail Sales und Global Integration inne und war für das Wachstum des Markenportfolios verantwortlich, darunter Enfamil Babynahrung, Clearasil Körperpflege und Lysol Desinfektionsmittel. Vor Reckitt war Marquardt sieben Jahre lang bei Mead Johnson Nutrition tätig, wo er sich auf die Kundenentwicklung und den Einzelhandelsvertrieb in den USA und Kanada konzentrierte. Er begann seine berufliche Laufbahn bei Unilever, wo er verschiedene Positionen in den Bereichen integriertes Marketing, Kundenplanung und -strategie, Warengruppenmanagement, Shopper-Marketing und Markenmanagement innehatte.