Seit vielen Jahren haben Schwellenländeraktien keinen leichten Stand. Der MSCI Emerging Markets Index, welcher Unternehmen aus 24 Schwellenländern abbildet, belegt dies. Handelt dieser doch nur auf einem bereits seit Mitte 2007 gültigen Niveau. Es war in diesem Segment also nicht einfach Geld zu verdienen. Aber wie so oft an den Finanzmärkten gibt es auch in diesem Fall Ausnahmen. Mit dem richtigen Timing sowie der passenden Länder- und Einzeltitelauswahl waren durchaus auch an Emerging Markets Anlageerfolge möglich.

Diese These bestätigt zumindest teilweise unsere Ausgabe 4/2023. Darin hatten wir mit Argentinien und Kasachstan zwei Exotenbörsen als interessant herausgestellt – und zwar mit einigem Erfolg bei mehreren vorgestellten Aktientiteln. Besonders gut liefen dabei die Argentinienempfehlungen.