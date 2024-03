Offenbach am Main (ots) -



- Bilanzsumme wächst weiter auf 28,2 Mrd. Euro

- Existenzgründungsdarlehen auf Rekordniveau

- Wohneigentumsförderung mehr als verdoppelt

- Qualifizierte und motivierte Mitarbeitende Schlüsselfaktor für weiteren Erfolg



Die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (WIBank) hat auch 2023 wieder

Kommunen, Bauträger, Bildungseinrichtungen, Unternehmen, Start-ups, die

hessische Landwirtschaft und viele mehr mit umfangreichen Finanzierungen

unterstützt. Mit rund 3,1 Mrd. Euro stabilisierte sich das Neugeschäftsvolumen

(2022: 4,0 Mrd. Euro) insgesamt wieder auf Vor-Corona-Niveau und nähert sich

damit dem Normalverlauf. Die Bilanzsumme nach HGB stieg um rund 0,7 Mrd. Euro

auf 28,2 Mrd. Euro. "Die WIBank ist ein wichtiger Bestandteil der Helaba. Die

Helaba und die WIBank als Förderbank werden auch künftig gemeinsam einen

wichtigen Beitrag für die nachhaltige Weiterentwicklung Hessens leisten", so

Thomas Groß, CEO der Helaba , anlässlich der Bilanzpressekonferenz der WIBank.





Hessens Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori betont: "Ich danke der WIBank fürihre hervorragende Arbeit. Damit hat sie auch 2023 wesentlich zur Stärkung derWirtschaftskraft und der Innovationsfähigkeit unseres Landes beigetragen. Durchdie Unterstützung von zahlreichen Kommunen, Unternehmen und Projekten wurden dersoziale Zusammenhalt gestärkt, Arbeitsplätze geschaffen, Wachstum generiert undVorhaben erfolgreich umgesetzt. Es gibt uns allen Rückenwind, eine Förderbank zuhaben, die die Bedürfnisse und Potenziale unseres Landes erkennt und fördert."Besonders erfreulich entwickelten sich die Wohneigentumsförderung sowie dieExistenzgründungsförderung. Dass sich hingegen das gesamtheitlicheNeugeschäftsvolumen knapp 900 Mio. Euro unterhalb des Vorjahreswertes und damitwieder in Richtung Normalniveau bewegt, resultiert vor allem aus den geringerenInfrastruktur- und Mietwohnungsbaufinanzierungen. Hier sind insbesondere dasAuslaufen der Corona-Hilfen für Krankenhäuser und niedrigereKommunalfinanzierungen zu nennen. Auch die massiven Preissteigerungen in derBaubranche sowie die für Mitte 2023 angekündigten verbesserten Förderbedingungenfür den Mietwohnungsbau sind als größte Ursachen zu nennen - wobei für 2024 imMietwohungsbau mit einem deutlichen Nachholeffekt zu rechnen ist.Die Entwicklung in den vier Geschäftsfeldern der WIBank stellt sichfolgendermaßen dar:versorgen & modernisierenAuf das Geschäftsfeld versorgen & modernisieren entfiel 2023 mit etwas mehr als