Hamburg/Zürs (ots) - Der Vertrag ist geschlossen: Pünktlich zum 60-jährigenBestehen von Thurnher's Alpenhof übernimmt die DSR Hotel Holding das renommierte5-Sterne-Superior Haus ab der Wintersaison 2024/2025 und betreibt es zukünftigals A-ROSA Collection Hotel Thurnher's Alpenhof. Damit wird die neue SubmarkeA-ROSA Collection um eines der exklusivsten Hotels im international bekanntenund beliebten Wintersportparadies am österreichischen Arlberg ergänzt. Nach demHotel Ceres am Meer auf Rügen ist das Hotel Thurnher's Alpenhof innerhalb kurzerZeit der zweite Neuzugang zur expandierenden A-ROSA Collection.Das A-ROSA Collection Hotel Thurnher's Alpenhof liegt direkt an der Skipiste imWintersportort Zürs am Arlberg und wird nach der Renovierung ab der nächstenWintersaison geöffnet sein. Buchbar ist das Haus bereits ab Mitte April 2024.Das im charmanten Chalet-Stil erbaute Boutiquehotel verfügt über 40 Zimmer undSuiten, ein Gourmetrestaurant, eine Lounge Bar und eine Sonnenterrasse mitdirektem Blick auf die imposante Bergwelt. Der Spa-Bereich umfasst einenInnenpool, verschiedene Saunen, einen Ruhebereich und einen Fitnessraum. DieEigentümerfamilie von Thurnher's Alpenhof, die Familie Zarges, wird in engerAbstimmung mit der DSR Hotel Holding, während der Schließzeit im SommerModernisierungsmaßnahmen durchführen. Dabei stehen neben der technischenErneuerung vor allem die Zimmer und das Restaurant im Vordergrund.Karl J. Pojer, Vorsitzender der Geschäftsführung der DSR Hotel Holding freutsich über die neue Perle im Portfolio: "Unser erstes A-ROSA Collection Hotelliegt am Meer - jetzt erklimmen wir die Berge. Die Tourismusregion Arlbergbeherbergt eines der größten, vielseitigsten und schneesichersten Skigebiete derAlpen und zieht neben dem internationalen Publikum auch viele deutschsprachigeGäste an. Das Hotel Thurnher's Alpenhof passt mit seiner Individualitäthervorragend zur A-ROSA Collection, weil es den Charme eines familiär geführtenChalet-Hotels der Luxusklasse mit seiner einzigartigen Lage verbindet. Wirwerden das A-ROSA Collection Portfolio weiter exklusiv ausbauen."Die Eigentümerfamilie Zarges freut sich, den Betrieb ihres in zweiter Generationgeführten Hauses in professionelle Hände abzugeben. "Mit der DSR Hotel Holdinghaben wir einen erfahrenen Pächter für unser traditionsreiches Familienhotelgefunden, der unsere Werte und Vorstellungen zu schätzen weiß und teilt.Ursprünglich von meinen Eltern Elfi und Oskar Thurnher im Jahre 1964 eröffnet