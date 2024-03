Boston, 18. März 2024 (ots/PRNewswire) - Neue Intelligence-Tools verändern die

Unternehmens-IT



BOSTON, 18. März 2024 Lakeside Software kündigt das SysTrack Intelligence

Package an, um teure, disruptive IT-Herausforderungen zu adressieren. Als

Antwort auf diese Herausforderungen nutzt Lakeside seine beispiellose

IT-Datenerfassung und proaktiven IT-Fähigkeiten, um eine eingebettete KI-Engine

in seinem neuen SysTrack Intelligence Package zu entwickeln.



"Wir bei Lakeside Software verstehen die entscheidende Rolle, die KI bei der

Transformation der IT und der Bewältigung der komplexen Herausforderungen

spielt, mit denen Unternehmen heute konfrontiert sind", sagt Dave Keil, CEO von

Lakeside. "Unsere Kunden möchten den KI-Hype durchdringen und einen echten

Nutzen daraus ziehen. Unser SysTrack Intelligence Package tut genau das mit

einer speziell entwickelten KI, um proaktiv IT-Probleme zu erkennen und deren

Ausbreitung zu verhindern, was unseren Kunden letztendlich wertvolle Zeit,

Ressourcen und Geld spart."







patentierten Datenerfassung und -speicherung kann die SysTrack-Plattform weitaus

mehr Endpunkt- und Telemetriedaten sammeln, organisieren und analysieren, als

jeder andere Anbieter. Mit der Veröffentlichung des SysTrack Intelligence

Package war es noch nie so einfach, relevante Erkenntnisse aus diesen Daten zu

gewinnen.



Das SysTrack Intelligence Package" bietet Unternehmen proaktive und

vorausschauende Funktionen. Die firmeneigene KI-Engine identifiziert nicht nur

Probleme, bevor eine Flut von Helpdesk-Tickets auftritt, sondern erkennt auch

die Vorläufer, um Probleme vorherzusagen, bevor sie auftreten. Die Kunden

profitieren von weniger Tickets, weniger Störungen, einer kürzeren

durchschnittlichen Zeit bis zur Problemlösung und geringeren

Produktivitätsverlusten.



Zu den wichtigsten Funktionen gehören:



- Die Zukunft vorhersagen, bevor sie passiert: Lakeside sammelt alle 15 Sekunden

10.000 Datenpunkte und wendet nun fortschrittliche KI-Algorithmen auf diese

Daten an, um zu erkennen, was bei jedem System normal oder unregelmäßig ist.

Mit der KI-gestützten Erkennung von Anomalien können Kunden die Ursache von

Problemen erkennen, bevor die Auswirkungen voll zum Tragen kommen.

- Eine Antwort auf eine Anfrage erhalten: Anstelle der herkömmlichen manuellen

Fehlersuche ermöglicht Lakeside jedem Mitglied eines IT-Teams, Echtzeit- und

historische Endpunktdaten mit einer einfachen Frage zu durchsuchen und leicht Seite 2 ► Seite 1 von 2

