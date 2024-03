Vancouver, British Columbia – 19. März 2024 / IRW-Press / – Nexus Uranium Corp. (CSE: NEXU, OTCQB: GIDMF, FWB: 3H1) (das „Unternehmen“ oder „Nexus“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen zum 18. März 2024 eine Optionsvereinbarung (die „Optionsvereinbarung“) mit CanAlaska Uranium Ltd. („CanAlaska“) (TSX: CVV) abgeschlossen hat, welcher zufolge Nexus das Recht hat, eine Beteiligung von bis zu 75 % am Uranprojekt Cree East im Athabasca-Becken in der kanadischen Provinz Saskatchewan (das „Projekt Cree East“ oder das „Projekt“) zu erwerben.

„Nachdem wir uns nun eine Option auf den Erwerb des Projekts Cree East sichern konnten, freuen wir uns darauf, das Genehmigungsverfahren für ein offensives Explorationsprogramm, das für den weiteren Verlauf dieses Jahres geplant ist, einzuleiten“, so Jeremy Poirier, CEO von Nexus Uranium Corp. „Wir glauben, dass dieses Projekt das letzte großräumige Explorationsprojekt im Herzen des Athabasca-Beckens ist, das alle erforderlichen Eigenschaften für die Entdeckung einer hochgradigen diskordanzgebundenen Uranmineralisierung aufweist - entweder im Grundgebirge wie Arrow oder im Sandstein wie McArthur River oder Cigar Lake.“

Das Projekt Cree East befindet sich am Ostufer des Cree Lake im Norden von Saskatchewan, etwa 40 km westnordwestlich der Uranaufbereitungsanlage Key Lake von Cameco, und umfasst 17 zusammenhängende Mineralclaims, die sich über eine Fläche von 57.752 Hektar (223 Quadratmeilen) erstrecken. Das Explorationsziel auf dem Projekt ist eine in Sandstein oder im Grundgebirge lagernde diskordanzgebundene Uranlagerstätte, ähnlich wie die benachbarten Uranlagerstätten McArthur River (in Sandstein), Key Lake (in Sandstein), Millenium (im Grundgebirge) und Phoenix (in Sandstein).

Auf dem Projekt wurden in der Vergangenheit umfangreiche Explorationsarbeiten durchgeführt, die bis in die frühen 1970er-Jahre zurückreichen. Seit 2006 wurden über 20 Millionen $ investiert, unter anderem in mehrere Phasen geophysikalischer Untersuchungen (luftgestützte VTEM-, AMT- und bodengestützte IP-Resistivitäts- und Moving-Loop-TDEM-Messungen) sowie 91 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 34.473 Metern. Mittels der bisherigen Explorationsarbeiten wurden mehrere Zonen mit Uranmineralisierungen in Verbindung mit graphitischen Leitern und großen hydrothermalen Alterationshöfen abgegrenzt. Das Uran befindet sich im Grundgebirge und in Sandsteinmilieus in einer Tiefe von 100 bis 450 Metern unter der Oberfläche. Es wurden zwei vorrangige Explorationsziele identifiziert, Zone A und Zone B, wo Uran oberhalb und unterhalb der Diskordanz in etwa 400 Metern Tiefe entdeckt wurde (Quelle: NI 43-101-konformer technischer Bericht vom 16. Oktober 2013 über das Projekt Cree East, Athabasca-Becken, Saskatchewan, Kanada, erstellt von Gary Yeo, PhD, P.Geo, und Patty Ogilvie-Evans, BSc, P.Geo, veröffentlicht auf SEDAR+ von CanAlaska Uranium Ltd.).