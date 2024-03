FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Dienstag weiter gefallen. Im Tief kostete die Gemeinschaftswährung 1,0835 US-Dollar und damit so wenig wie seit Anfang März nicht mehr. Gegen Mittag lag der Kurs nur leicht höher. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,0892 Dollar festgesetzt.

Der Euro wurde durch den aufwertenden Dollar belastet. Am Dienstag beginnt die zweitägige Zinssitzung der US-Zentralbank Fed, am Mittwochabend sollen die Resultate verkündet werden. Die an den Finanzmärkten drängendste Frage lautet, wann die Federal Reserve ihre straffe Geldpolitik lockern könnte. Aktuell wird noch nicht damit gerechnet, allerdings könnten Signale für eine Zinswende im Sommer kommen.