NEW YORK (dpa-AFX) - Am Tag vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank dürften die Anleger am Dienstag an den New Yorker Börsen zunächst abwarten. Am Markt hieß es, die Risikobereitschaft der Anleger lasse zumindest vorübergehend nach. Neben den Aktienmärkten zeige sich dies am Dienstag auch bei digitalen Währungen, deren Kurse weiter korrigierten.

Eine Stunde vor dem Handelsstart zeichnen sich in den wichtigsten Indizes moderate Verluste ab, nachdem sie am Montag noch mit Gewinnen in die Woche gestartet waren. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial 0,2 Prozent niedriger auf 38 730 Punkte. Für den technologielastig aufgestellten Auswahlindex Nasdaq 100 zeichnet sich zeitgleich ein Minus von 0,7 Prozent ab. Zu den Rekorden, die es vor einigen Tagen teilweise noch gab, gehen die US-Indizes damit etwas auf Abstand.