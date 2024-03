Frankfurt (ots) - Die Mehrheit der Unternehmen in der chemisch-pharmazeutischen

Industrie in Hessen sind mit ihrer Geschäftslage unzufrieden und sehen auch für

das laufende Jahr noch keine Verbesserung. Dies ergab eine aktuelle

Verbandsumfrage im Februar 2024. Vor allem die energieintensive Chemiesparte

musste im vergangenen Jahr einen drastischen Produktionseinbruch verkraften.



2023 verzeichnete die chemisch-pharmazeutische Industrie insgesamt in unserem

Bundesland ein kräftiges Minus bei Produktion (-7,9 Prozent) und Umsatz (-8,1

Prozent). Unter besonderem Druck stand die klassische Chemie mit einem

Produktions­rückgang von rund 16 Prozent. "Betrachtet man hier die letzten

beiden Geschäftsjahre, so bedeutet dies einen Produktionseinbruch von knapp 26

Prozent", erklärte Oliver Coenenberg (Sanofi-Aventis Deutschland GmbH),

Vorstandsvorsitzender des Arbeitgeberverbandes HessenChemie. Der Chemieumsatz

ging auf knapp 14,9 Milliarden Euro zurück (-22 Prozent). Strukturell höhere

Energie- und Rohstoffkosten führten zu gestiegenen Produktionskosten, die

teilweise international nicht wettbewerbsfähig seien. Zudem sei die Nachfrage

nach Chemie-Erzeugnissen derzeit schwach.







Sondereffekte durch Corona-Impfstoffe seien allerdings weitgehend ausgelaufen

und die Geschäftsdynamik habe sich insgesamt spürbar abgeschwächt. Der

Gesamtumsatz in Hessen belief sich im Jahr 2023 auf gut 16,8 Milliarden Euro

(+8,9 Prozent). Das Umsatzwachstum fand allerdings fast ausschließlich im

Ausland statt. Die Verkaufspreise stiegen im Jahresvergleich um 4,8 Prozent. Der

Mengenzuwachs in der Pharmasparte kam hingegen zum Erliegen und betrug letztlich

nur noch 0,1 Prozent. "Für das laufende Jahr erwarten wir lediglich eine

Seitwärtsbewegung", so Coenenberg.



Lage bleibt auch 2024 angespannt



In der aktuellen Verbandsumfrage bewerten die Mitgliedsunternehmen die

wirtschaftliche Situation als kritisch. 58 Prozent stufen die Geschäftslage als

"kaum befriedigend" oder "schlecht" ein, 40 Prozent erwarten ein weiteres

Absinken der Produktion, 53 Prozent rechnen mit einer Verschlechterung der

Ertragssituation und 43 Prozent planen ihre inländischen Investitionen

zurückzufahren. "Wir führen diese Befragung schon lange durch, aber ein solches

Ergebnis haben wir so noch nie erlebt", betont Coenenberg. Die Umfrage

verdeutliche die Belastung durch ein schwieriges Marktumfeld und ein hohes

Kostenniveau mit wenig Optimismus für eine kurzfristige Verbesserung.



Trotz der wirtschaftlichen Turbulenzen haben die Unternehmen die

Beschäftigungszahlen bisher weitgehend stabil halten können und 2023 das höchste Seite 2 ► Seite 1 von 2

Die pharmazeutische Industrie hingegen zeigte sich widerstandsfähiger.Sondereffekte durch Corona-Impfstoffe seien allerdings weitgehend ausgelaufenund die Geschäftsdynamik habe sich insgesamt spürbar abgeschwächt. DerGesamtumsatz in Hessen belief sich im Jahr 2023 auf gut 16,8 Milliarden Euro(+8,9 Prozent). Das Umsatzwachstum fand allerdings fast ausschließlich imAusland statt. Die Verkaufspreise stiegen im Jahresvergleich um 4,8 Prozent. DerMengenzuwachs in der Pharmasparte kam hingegen zum Erliegen und betrug letztlichnur noch 0,1 Prozent. "Für das laufende Jahr erwarten wir lediglich eineSeitwärtsbewegung", so Coenenberg.Lage bleibt auch 2024 angespanntIn der aktuellen Verbandsumfrage bewerten die Mitgliedsunternehmen diewirtschaftliche Situation als kritisch. 58 Prozent stufen die Geschäftslage als"kaum befriedigend" oder "schlecht" ein, 40 Prozent erwarten ein weiteresAbsinken der Produktion, 53 Prozent rechnen mit einer Verschlechterung derErtragssituation und 43 Prozent planen ihre inländischen Investitionenzurückzufahren. "Wir führen diese Befragung schon lange durch, aber ein solchesErgebnis haben wir so noch nie erlebt", betont Coenenberg. Die Umfrageverdeutliche die Belastung durch ein schwieriges Marktumfeld und ein hohesKostenniveau mit wenig Optimismus für eine kurzfristige Verbesserung.Trotz der wirtschaftlichen Turbulenzen haben die Unternehmen dieBeschäftigungszahlen bisher weitgehend stabil halten können und 2023 das höchste