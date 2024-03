Toronto, ON – 18. März 2024 – American Aires Inc. („American Aires“ oder das „Unternehmen“) (WKN: A3EQAF – CSE: WIFI – OTC: AAIRF), ein Pionier im Technologiebereich mit Produkten zum Schutz vor elektromagnetischer Strahlung, freut sich, eine strategische Partnerschaft mit William Morris Endeavor Entertainment, LLC ("WME"), einem Titanen der Unterhaltungs-, Sport- und Modebranche, bekannt zu geben. Diese Zusammenarbeit macht sich das wachsende Interesse von Spitzensportlern und Performern an den innovativen Lösungen von Aires zunutze, die für ihren EMF-Schutz und die Verbesserung von Gesundheit und Leistung bekannt sind. Unterstützt durch die #airesathlete-Kampagne und beispielhaft durch die Leistungen von Persönlichkeiten wie UFC-Star Maycee Barber, ist diese Partnerschaft dazu geeignet, den Einfluss von Aires im Bereich der Spitzenleistungen zu vergrößern.

WME, ein führendes Unternehmen in der globalen Unterhaltungsbranche, verfügt über ein umfangreiches Netzwerk von Weltklasse-Künstlern, Athleten und Content Creators. Mit seiner Erfolgsbilanz in den Bereichen Talentmanagement und strategisches Marketing ist WME perfekt positioniert, um die Präsenz von Aires zu erhöhen, die Markenreichweite und das Engagement zu steigern und die umfassenden Vorteile der Lösungen von Aires zur Wellness- und Leistungsoptimierung zu unterstreichen.

Die Allianz mit WME soll die Dynamik nutzen, die Aires bei Spitzensportlern aufgebaut hat, und die kürzlich gestartete Kampagne #airesathlete weiter ausbauen. Die Partnerschaft zielt darauf ab, die Marktpräsenz und den Wiedererkennungswert der Marke Aires zu steigern, indem die zentrale Rolle von Aires beim EMF-Schutz und bei der Förderung der körperlichen und kognitiven Leistungsfähigkeit betont wird.

Ausgestattet mit wissenschaftlich untermauerten Vorteilen wie verbesserter Stressbewältigung, kognitiver Funktion, Herzfrequenzvariabilität und Stoffwechseleffizienz fügt sich die Aires-Technologie nahtlos in die hohen Standards von Sportlern und Leistungsträgern ein. Diese Menschen, die physiologische Höchstleistungen vollbringen, sind die idealen Repräsentanten für die Aires-Technologie und verkörpern die Mission von American Aires, vor schädlichen EMF zu schützen, die Leistung zu steigern und die Erholung zu beschleunigen.