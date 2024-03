NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Easyjet auf "Overweight" mit einem Kursziel von 680 Pence belassen. Branchendaten signalisierten, dass die Flugpreise der europäischen Billigflieger im Februar um 17 Prozent zum Vorjahreszeitraum gestiegen seien, schrieb Analyst Harry Gowers in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Dies sei auch eine deutliche Beschleunigung zum Januar, als die Preise um sieben Prozent gestiegen seien./edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2024 / 14:42 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2024 / 14:42 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,51 % und einem Kurs von 6,27EUR auf Tradegate (19. März 2024, 16:31 Uhr) gehandelt.