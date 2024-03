FREQUENTIS and ENAIRE

Wien / Österreich (IRW-Press/19.03.2024)

- Vertrag über die Erweiterung und Wartung eines Sprachkommunikations-Backup-Systems für alle großen spanischen Flugsicherungszentralen

- Zu den Vorteilen zählt eine erhöhte Kapazität der Funk- und Telefonressourcen der Fluglots:innen zur Steigerung der Qualität der Notfallkommunikation und der Ausfallsicherheit

- Volle Integration in das digitale Kommunikationsnetzwerk von ENAIRE

- Umfangreiche Software-Wartungselemente verlängern die Lebensdauer des Systems

Die spanische Flugsicherung (ENAIRE) hat Frequentis mit der Erweiterung ihres Notfallkommunikationssystems, bekannt unter dem Namen Last Resort Voice, beauftragt.

Frequentis arbeitet seit 2020 erfolgreich mit ENAIRE zusammen, um sein IP (Internet Protocol)-basiertes Sprachkommunikationssystem in ganz Spanien zu implementieren. Im Durchschnitt wird eine Zentrale pro Jahr in Betrieb genommen. Die jüngste Auftragserweiterung beinhaltet die operative Wartung, um den Lebenszyklus der Systeme zu verlängern. Diese werden in allen großen Flugsicherungs­zentralen implementiert und dienen als Backup-System für den Fall, dass die Haupt-Sprachkommunikation nicht verfügbar ist.

"Frequentis hat seit 2020 neun Standorte der ENAIRE mit seinem VCS3020X IP-basierten Sprachkommunikationssystem als Notfallsystem ausgestattet", sagt Hannu Juurakko, Frequentis Executive Vice President ATM Civil und Vorsitzender des ATM Executive Teams. "Die Bereitstellung von umfassenden Wartungsleistungen für diese Systeme, um sie aktuell zu halten und ENAIREs Investition zu schützen, ist der nächste Schritt in diesem Prozess zur Maximierung des Lebenszyklus des Systems."

Die Projektlaufzeit beträgt sechs Jahre, mit zwei möglichen Verlängerungen um je drei Jahre, wodurch die Bereitstellung und Erfüllung der Betriebsanforderungen für das nächste Jahrzehnt sichergestellt sind. Die volle Integration in das IP-Kommunikationsnetzwerk von ENAIRE wird die Migration zu Voice-over-IP (VoIP) ermöglichen und ältere analoge Funktionalitäten ersetzen.