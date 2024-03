TORONTO und GATINEAU, QC, 19. März 2024 /PRNewswire/ -- Converge Technology Solutions Corp. („Converge" oder „das Unternehmen") (TSX: CTS) (FSE: 0ZB) (OTCQX: CTSDF) freut sich, bekannt geben zu können, dass das Unternehmen zum NVIDIA Partner Network (NPN) 2024 Americas Award-Gewinner in den Kategorien Networking Partner of the Year und Canadian Partner of the Year gewählt wurde.

NVIDIAs jährliche NPN Americas Partner of the Year Awards zeichnen Unternehmen in 14 Kategorien aus: KI, Beratung, Vertrieb, Hochschulbildung, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Integration, Netzwerk, öffentlicher Sektor, Rising Star, Service Delivery, Software und kanadischer Markt. Converge erhielt die Auszeichnung „2024 Networking Partner of the Year" für die Expertise des Unternehmens bei der Entwicklung von NVIDIA High-Performance-Networking-Lösungen zur Unterstützung von erweiterten Computing-Umgebungen in verschiedenen Branchen und KI-Lösungen. Darüber hinaus wurde Converge als kanadischer Partner des Jahres für die Implementierung maßgeschneiderter NVIDIA-Lösungen und -Dienstleistungen ausgezeichnet, die den besonderen Anforderungen des kanadischen Marktes entsprechen.