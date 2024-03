FRIWO optimiert Produktion in Vietnam: Gewinnzone 2024 und Bestätigung der Ziele für 2023 FRIWO, ein führender Anbieter in der Elektronikbranche, optimiert seine Produktionsstrukturen in Vietnam durch einen Asset-Deal mit Group Intellect Power Technology. Dieser strategische Schritt soll die Bilanzqualität und den Cashflow verbessern.