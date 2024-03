NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat International Airlines Group von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 200 auf 220 Pence angehoben. Seit der Wiederaufnahme der Beobachtung der Aktie im Juni sei seine Gewinnschätzung je Aktie für 2025 um 60 Prozent gestiegen, der Kurs jedoch nur um drei Prozent, schrieb Analyst Ruairi Cullinane in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Fluggesellschafts-Holding generiere in der Branche nun die zweithöchste Marge nach Ryanair./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2024 / 17:47 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.03.2024 / 00:45 / EDT