Wenn erfahrene Börsenreporter, die in den USA seit mehr als 30 Jahren auf dem Parkett stehen, angesichts von Kursentwicklungen bei der Aktie von Arm oder Super Micro nur noch den Kopf schütteln, dann muss viel passiert sein. Im Februar 2024 kommt vieles zusammen.

Die US-Tech-Börse Nasdaq lag noch am 10.März 2023 bei 11.830 Zählern. Am 12.Februar 2024 erreichte sie 18.000 Zähler. Selbst mit mittleren Kopfrechen-Fähigkeiten stechen unfassbare 50 Prozent Performance binnen 11 Monaten sofort hervor. Nvidia gewann binnen weniger Wochen mehr Firmenwert hinzu als die gesamte Marktkapitalisierung von Tesla. Arm bringt als KI-Aktie ein paar Millionen Umsatz pro Quartal zustande ist jedoch zeitweise mit 155 Milliarden US-Dollar bewertet. Am Aktienmarkt sieht so eine Blase aus. Könnte man meinen.

Granolas kommen auf den Tisch

Doch die Datenbank eines Brokers spuckt einen Vergleich aus, der die mögliche Tech-Blase deutlich freundlicher aussehen lässt. Die Rede ist dabei von Granolas. Das Kürzel erinnert mehr an Müsli als an Aktien, hat aber einen schlauen Hintergrund. „Wir haben uns die Performance altbekannter Titel außerhalb des Technologie-Sektors einmal angesehen“, erläutert Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets. Auch Goldman Sachs hatte sich mit Granola schon auseinandergesetzt.

Unter Granola versteht man das Aktienpaket aus GSK, Roche, ASML, Nestle, Novartis, Novo Nordisk, L`Oreal, SAP, LVMH, Astra Zeneca und Sanofi. „Seit dem 1.1.2021 liegen Granolas in der Performance mit den magischen sieben Apple, Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft, Nvidia und Tesla gleichauf. Der große Unterschied liegt darin, dass das Jahr 2022 für die alteingesessenen Granolas-Titel recht ruhig und per Saldo pari ablief während einige magische Sieben-Aktien geradezu in einen Crash geschickt wurden. Dieser wurde dann mit Start 2023 aufgeholt und ab Oktober 2023 in eine immense zweite Rally-Phase geschickt“, so Experte Molnar. Fazit – im Tech-Sektor ist kurzfristig eine immense Übertreibung zu sehen. Langfristig sind die Kurse noch einigermaßen nachvollziehbar.