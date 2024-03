Calgary, AB, 21. März 2024 / IRW-Press / – High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA), das stark auf den Einzelhandel ausgerichtete Unternehmen, das in allen Cannabis-Bereichen einen echten Mehrwert bietet, gab heute bekannt, dass sein Cannabis-Einzelhandelsgeschäft Canna Cabana, in der 4141 Dixie Road in Mississauga (Ontario), am Sonntag, dem 24. März, mit dem Verkauf von Cannabis-Produkten für den Freizeitgebrauch und Konsumzubehör für Erwachsene beginnen wird. Mit dieser Eröffnung ist dies der 166. Canna Cabana-Einzelhandelsstandort von High Tide in Kanada, der 57. in der Provinz Ontario und der dritte in Mississauga.

Dieser Canna Cabana-Laden wird in einem ausgedehnten Einzelhandelszentrum direkt neben der beliebten Rockwood Mall eröffnet. Der Standort ist umgeben von großen Lebensmittelketten, Discountern, einem nationalen Apothekeneinzelhändler, Schnellrestaurants und ist nur wenige Schritte von einem Spirituosengeschäft (im Eigentum der Provinz) entfernt. Außerdem befindet sich das neue Geschäft in der Nähe einer großen privaten Fachhochschule (Career College).

„Mississauga ist ein interessanter neuer Standort für Canna Cabana, und ich freue mich sehr, die Eröffnung unseres dritten Canna Cabana-Ladens in der Stadt anzukündigen. Die Rockwood Mall ist ein belebtes Einzelhandelszentrum im Nordosten von Mississauga mit vielen nationalen Ankermietern, das zudem strategisch günstig an der Kreuzung zweier Hauptverkehrsstraßen liegt. Da es im Norden der Stadt nur wenige Konkurrenten gibt, ist dieser Standort bestens geeignet, von der enormen Menge an Verbrauchern in der Umgebung zu profitieren“, so der Gründer und Chief Executive Officer von High Tide, Raj Grover.

„Ontario stellt für High Tide eine enorme Wachstumschance dar, da es die größte und bevölkerungsreichste Provinz Kanadas ist und dort unsere lukrativsten Geschäfte angesiedelt sind. Unser starkes und innovatives Discount-Club-Modell, das erste seiner Art in Nordamerika, der Cabana Club, hat inzwischen über 1,32 Millionen Mitglieder. Dieser Standort wird es uns ermöglichen, mehr ELITE- und Cabana-Club-Mitglieder in der Großstadt Mississauga zu gewinnen, wobei das langfristige Ziel darin besteht, unser Clubmodell auch international einzuführen, wenn mehr Länder die Legalisierung von Cannabis auf Bundesebene in Angriff nehmen. Bei High Tide geht es mit Volldampf voran, wenn es darum geht, das Wachstum der Filialen zu beschleunigen, wobei der Schwerpunkt auf dem Markt von Ontario liegt, und ich freue mich darauf, in den kommenden Wochen mehrere neue Canna Cabana-Standorte anzukündigen“, fügte Herr Grover hinzu.