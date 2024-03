Frequentis & ENAV @ Airspace World

[ Fotos ]

Wien / Österreich ( IRW-Press / 21.03.2024)

- Der Frequentis Arrival Manager (AMAN) in Mailands Überflugzentrale hat Anflüge auf die drei Flughäfen der Stadt transformiert

- AMAN unterstützt bei der Abfolgeplanung der Ankünfte und reduziert Flugzeit und Spritverbrauch

- Geschätzte Einsparung von 93 Kilogramm CO2-Emissionen pro Flug

Laut der italienischen Flugsicherung ENAV hat der Frequentis AMAN die Anflüge im Bereich von Mailands Überflugzentrale, die für den Luftraum über Nordwest-Italien verantwortlich ist, signifikant verändert. Durch die dynamische Berechnung der geschätzten Landezeiten (Estimated Landing Times – ELDT) und die Aktualisierung der angestrebten Landezeiten (Target Landing Times – TLDT) unterstützt dieses innovative System Fluglots:innen bei der Abfolgeplanung der Ankünfte, reduziert Flugzeiten und fördert die Spriteinsparung auf den Flughäfen Milan Malpensa, Milan Linate und Bergamo Orio al Serio.

Die Effekte der Implementierung von AMAN sind erheblich – für den Malpensa Airport geht die ENAV von einer Verkürzung der Flugzeit um durchschnittlich 30 Sekunden pro ankommenden Flug aus. Dies ermöglicht Spriteinsparungen von 30 Kilogramm pro Flug, was etwa 93 Kilogramm CO2-Emissionen pro Flug entspricht.

Die erfolgreiche Integration von AMAN in der ENAV-Kontrollzentrale in Rom für den Flughafen Fiumicino Ende 2022 hat bereits bemerkenswerte Umweltvorteile gezeigt. Über 360.000 Kilogramm Sprit wurden eingespart, was zu einer Reduktion von etwa einer Million Kilogramm CO2-Emissionen geführt hat. Das untermauert die bedeutenden Fortschritte in Richtung Nachhaltigkeit in der Luftfahrt.

AMAN arbeitet anhand der erwarteten Flugbahndaten und der Aktualisierungen des Radarsystems und plant strategisch die Reihenfolge, in der die Flugzeuge landen werden, aus einer Entfernung von etwa 180 Meilen (ca. 330 Kilometer) von der Landebahn. Diese Abfolge wird ständig entlang der Ankunftsstrecke präzisiert, was den Verkehrsfluss optimiert und die Auswirkungen auf die Umwelt reduziert. Unter Berücksichtigung der operativen Erfordernisse verteilt AMAN außerdem die Verspätung eines Fluges auf die aktiven Sektoren, in denen die Fluglots:innen zu diesem Zeitpunkt Flüge abfertigen, unterstützt so den Umgang mit der Verspätung und entlastet die Lots:innen.