NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen dürften ihre positive Reaktion auf den jüngsten Zinsentscheid der Notenbank Fed am Donnerstag fortsetzen. Am Vorabend hatten sie in der Schlussphase schon deutlichen Rückenwind davon bekommen, dass weiterhin Aussicht auf drei Zinssenkungen in diesem Jahr besteht. Der Leitzins wurde wie erwartet in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent belassen.

Am Donnerstag taxierte der Broker IG den US-Leitindex Dow Jones Industrial nun nochmals 0,3 Prozent höher auf 39 638 Punkte. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 zeichnete sich zeitgleich ein noch deutlicheres Plus von einem Prozent ab. Die dort konzentrierten Tech-Werte gelten wegen des relativ großen Investitionsbedarfs als besonders zinsabhängig. Während der Dow am Vorabend schon seine Rekordrally aufnahm, dürfte dies nun auch dem Nasdaq-Index gelingen.