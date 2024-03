NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat BBVA nach einer Analystenveranstaltung der spanischen Bank in London auf "Overweight" mit einem Kursziel von 10,80 Euro belassen. Die Finanzvorständin Luisa Gómez Bravo habe sich zuversichtlich gezeigt, selbst im Falle der Einführung schärferer Kapitalanforderungen in Spanien eine harte Eigenkapitalquote von 11,5 bis 12 Prozent zu erreichen, schrieb Analystin Sofie Peterzens in einer am Freitag vorliegenden Studie./gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 21.03.2024 / 20:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2024 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BBVA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,21 % und einem Kurs von 10,91EUR auf Tradegate (22. März 2024, 13:19 Uhr) gehandelt.