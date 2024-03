25. März 2024: Caledonia Mining Corporation Plc ("Caledonia" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/caledonia-minin ... - gibt bekannt, dass es am 22. März 2024 von BlackRock, Inc. die Mitteilung erhalten hat, dass es am 21. März 2024 einen Schwellenwert für die Mitteilung einer relevanten Änderung (gemäß der Definition in den AIM Rules for Companies) überschritten hat.