ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Aktien von Inditex zwar von 40 auf 47 Euro angehoben, die Papiere aber von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Sie seien "priced for perfection", es gebe also auf diesem Kursniveau kaum Toleranz für Abweichen vom Optimalfall, schrieb Analyst Sreedhar Mahamkali in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Abstufung könne aber angesichts der hohen Umsatzdynamik des Modekonzerns auch etwas zu früh kommen, ist sich der Experte bewusst./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2024 / 22:48 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,35 % und einem Kurs von 46,10EUR auf Tradegate (25. März 2024, 08:05 Uhr) gehandelt.