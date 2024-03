HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Cewe nach endgültigen Jahreszahlen und den Finanzprognosen für 2024 von 128 auf 135 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Buy" belassen. Analyst Thilo Kleibauer sprach in einer am Montag vorliegenden Studie von einer vielversprechenden Wachstumsstrategie des Fotoservice-Unternehmens mit weiterem Potenzial für die Ergebnisse. Das Fotofinishing-Geschäft sei von einem allgemeinen Konsumrückgang weniger betroffen und bietet ihm zufolge Umsatz- und Margenpotenzial für die kommenden Jahre./ck/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2024 / 08:15 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CEWE Stiftung Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,41 % und einem Kurs von 97,50EUR auf Tradegate (25. März 2024, 10:23 Uhr) gehandelt.