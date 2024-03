HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Hornbach Holding nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 98 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (adjusted Ebit) im abgelaufenen Geschäftsjahr sei trotz einer leicht rückläufigen Umsatzentwicklung nicht so stark gesunken wie von ihm erwartet, schrieb Analyst Thilo Kleibauer am Dienstag in einer ersten Reaktion. Dank günstiger Wetterbedingungen sollte die Baumarkt-Holding auch gut in das neue Geschäftsjahr gestartet sein. Die Bewertung der Aktie spiegele die positiven mittelfristigen Aussichten nicht wider./gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2024 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HORNBACH Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,40 % und einem Kurs von 72,25EUR auf Tradegate (26. März 2024, 11:44 Uhr) gehandelt.