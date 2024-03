Köln (ots) - Entwicklungspolitisch und wirtschaftlich erfolgreiches Jahr



Die DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH, ein

Tochterunternehmen der KfW Bankengruppe, legt für das Geschäftsjahr 2023 eine

erfolgreiche Bilanz vor. Sie sagte rund 1,9 Mrd. EUR für Investitionen privater

Unternehmen in Entwicklungs- und Schwellenländern zu (2022: 1,6 Mrd. EUR) und

mobilisierte weitere 613 Mio. EUR bei anderen Kapitalgebern. Das Portfolio wuchs

auf 10,3 Mrd. EUR und damit erstmals über die 10-Milliarden-Marke. Die DEG

erwirtschaftete erneut ein positives Betriebsergebnis, das ihre

Eigenkapitalbasis und damit das Potenzial für weiteres Fördergeschäft stärkt.



"Wir haben ein beachtliches Geschäftsjahr hinter uns, in dem wir in einem erneut

sehr herausfordernden Umfeld unsere Ziele erreichen und in Teilen übertreffen

konnten. Das zeigt, dass die DEG auch und gerade in schwierigen Zeiten gefragt

ist. 2023 haben wir die weitere Umsetzung unserer Strategie

Impact.Climate.Returns. vorangetrieben und das Beratungsangebot für Unternehmen

in der Transformation ausgebaut.", kommentierte Roland Siller, Vorsitzender der

DEG-Geschäftsführung.









Das operative Ergebnis (Betriebsergebnis vor Risikovorsorge und

Bewertungseffekten aus Währung) belief sich auf 213 Mio. EUR (2022: 248 Mio.

EUR). Wesentliche Ertragsfaktoren waren der Zinsüberschuss und das

Beteiligungsergebnis. Zudem konnte die infolge des Kriegs in der Ukraine

zunächst erheblich erhöhte Risikovorsorge reduziert werden. Im Ergebnis erzielte

die DEG einen Jahresüberschuss vor Steuern in Höhe von 94 Mio. EUR (2022: 22

Mio. EUR).



Die DEG konnte das Geschäftsjahr 2023 mit einem Bilanzgewinn in Höhe von 62 Mio.

EUR (2022: 10 Mio. EUR) abschließen. Dieser wird wie in der Vergangenheit den

Gewinnrücklagen zugeführt, um das DEG-Eigenkapital weiter zu stärken. Mit einer

Eigenkapitalausstattung von rund 2,6 Mrd. EUR verfügt die DEG weiterhin über

eine angemessene Risikotragfähigkeit zur Erfüllung ihres satzungsmäßigen

Auftrags.



Entwicklungswirkungen weiter gesteigert



Auch die Entwicklungswirkungen der DEG-finanzierten Vorhaben entwickelten sich

2023 erfreulich: So haben die Bestandskunden der DEG im vergangenen Jahr rund

3,3 Millionen Menschen beschäftigt und ein lokales Einkommen in Höhe von 235

Mrd. EUR erwirtschaftet. Die mitfinanzierten Erneuerbare-Energien-Vorhaben

produzierten im vergangenen Jahr 31 TWh grünen Strom für rund 32 Millionen

Menschen. Damit wurden mehr als 22 Mio. t CO2-Emission vermieden.



Die DEG geht davon aus, dass sie sich auch 2024 in einem fordernden Marktumfeld

bewegen und als Entwicklungsfinanziererin gefragt sein wird. "Die Rolle von

Akteuren, die den Privatsektor einbringen und weitere Mittel mobilisieren, wird

immer wichtiger werden. Wir sind daher zuversichtlich, dass die DEG auch künftig

einen wichtigen Part haben wird, um Unternehmen in Entwicklungsländern

bedarfsgerecht zu finanzieren und bei ihrer Transformation zu unterstützen. Wir

sehen einen steigenden Bedarf, auch da unsere Kunden mit Investitionen in

Entwicklungs- und Schwellenländern vom Klimawandel besonders betroffen sind.",

so DEG-Geschäftsführer Roland Siller.



Kundenbefragung unterstreicht wichtige Rolle der DEG



Die Ergebnisse einer aktuellen Kundenbefragung unterstreichen, wie bedeutsam

etwa die ESG-Expertise der DEG und ihre Unterstützung bei der Mobilisierung

weiterer Kapitalgeber für die in Entwicklungsländern tätigen DEG-Kunden sind.

Die mitfinanzierten Unternehmen nehmen die DEG als professionelle, strategische

Partnerin wahr. Als besonders wichtige Handlungsfelder sehen sie

unternehmerische Resilienz, Zugang zu langfristiger Finanzierung und

qualifiziertem Personal sowie Nachhaltigkeit.



Weitere Informationen zum nach HGB bilanzierten DEG-Jahresabschluss 2023 finden

Sie unter Geschäftsjahr 2023 | DEG (deginvest.de)

(https://www.deginvest.de/Unsere-Investitionen/Gesch%C3%A4ftsjahr-2023/)



