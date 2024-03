Jeton erobert Platz 75 der 1000 wachstumsstärksten Unternehmen in Europa Die Jeton Wallet hat es geschafft: Sie rangiert auf Platz 75 der FT 1000-Liste der Financial Times, die die am schnellsten wachsenden Unternehmen in Europa auflistet. Seit ihrer Gründung 2018 hat Jeton beeindruckende Erfolge erzielt.