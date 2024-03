Wels (ots) - Neues Ferienhotel in außergewohnlicher Alleinlage im Salzkammergut



Paradise found.



Auf einem großen, sonnig und ruhig gelegenen Areal im oberösterreichischen

Salzkammergut entwickelt die HP Bauconsulting GmbH ein Hotelprojekt in

außergewöhnlicher, bereits gewidmeter Alleinlage.



Auf Basis der sichergestellten Flächenwidmung laufen derzeit die Vorarbeiten für

die Einreichplanung.





Interessenten sind daher herzlich eingeladen, sich über die Möglichkeiten imDetail zu informieren.- Herbert PeterstorferEingebettet im Herzen des Salzkammerguts, bietet sich eine außergewöhnlicheProjektierungschance:Ein Ferienhotelprojekt, das eine harmonische Verbindung zwischen unberührterNatur, ambitionierter Architektur und Gastfreundschaft in einer bezauberndenLandschaft verspricht.Projektstandort und Umgebung:Das geplante Ferienhotel befindet sich in exklusiver Lage auf einem großzügigenAreal inmitten reizvoller, großzügiger Almwiesen. Es ist eingebettet in eineLandschaft am Nordrand des Toten Gebirges, die absolute Ruhe und Erholungverspricht. Der Standort inmitten von Almwiesen am Rand des Gebirges bietetaufgrund seiner Alleinlage eine ungestörte malerische Berg- und Waldaussicht,absolute Ruhe und Erholung - und nicht zuletzt ein dörfliches, sehrsympathisches lokales Umfeld.Die Region ist reich an bekannten Destinationen und kulturellen Schätzen,darunter die charmanten Orte Gmunden, Hallstatt, Bad Ischl und Bad Aussee imSalzkammergut, sowie eine Vielzahl idyllischer Seen wie der Almsee, Traunsee,Attersee, Wolfgangsee, Mondsee und andere. Auch die Stadt Salzburg ist für einenTagesausflug gut erreichbar.Touristisches KonzeptDas Projekt richtet sich an eine vielfältige Zielgruppe:Naturliebhaber, Erholungssuchende, Hochzeits-(und andere) Gesellschaften,Workation-Gäste und Geschäftsreisende (Nähe zur Bezirkshauptstadt).Der Standort bietet ganzjährige Erholungsmöglichkeiten wie Wandern, Radfahren,Langlauf, Schifahren und Schneeschuhwandern - ideale Bedingungen auch fürVeranstaltungen, Tagungen, Seminare und für produktives Arbeiten in einerinspirierenden Umgebung.Ein vorhandenes Skigebiet erweitert das Angebot zusätzlich.Das Hotelprojekt atmet Ruhe, Komfort, Stil und Waldluft, und bietet vielfältigeAnknüpfungspunkte für Dienstleistungen der Hospitality - insbesondere im Sinnedes japanischen shinrin-yoku: Waldbaden als meditative Erfahrung mit positivengesundheitlichen Auswirkungen auf das Immunsystem.ProjektdetailsDas Hotel wird - genehmigungsabhängig - voraussichtlich eine Kapazität von biszu 130 bzw. 140 Betten umfassen, und über eine Vielzahl von Einrichtungenverfügen.Darunter ein Wellnessbereich, Seminarräume, ein Restaurant, und weitereAnnehmlichkeiten für einen komfortablen Aufenthalt. Ein altes Kellergewölbedient als Bar, und bietet einen interessanten Raum für Lesungen und dergleichen.- Das Raumprogramm kann in der aktuellen Planungsphase noch variiert werden.Die architektonische Umsetzung richtet sich an ein anspruchsvolles Publikum:Die Baukonstruktion erfolgt als Holzbau. Das Projekt ist qualitätsorientierten,nachhaltigen Standards, sowie einer guten Einfügung in die Natur verpflichtet.Die traditionelle "Haus"-Form wird dabei in eine zeitgenössisch-puristischeFormensprache übersetzt. Es werden Grundflächen eines bestehenden Altbauesgenutzt, und darüber hinaus alle Fahrzeuge in den Hang unterhalb des Gebäudesgelegt. Der großzügig verglaste, weitgespannte Dachraum beinhaltet Wellness,Fitness und Schwimmbad mit guter Aussicht.Investitionschancen:Investoren finden hier eine designorientierte Projektierung in bester Lage vor,mit weiterem Entwicklungspotenzial, mit einer sensiblen, aber auchwirtschaftlichen Baugestaltung.Es bietet sich eine Investitionsmöglichkeit mit dem Aspekt, einen authentischenund einzigartigen Platz zu schaffen, und von den Chancen zu profitieren, diesich aus der wachsenden Nachfrage nach Natur- und Wellnessurlaub ergeben.Dieses Projekt verfügt darüber hinaus auch über große Reserveflächen für einezukünftige Entwicklung.Überdies sind über die HP Bauconsulting GmbH auch weitere Vorinformationen übertouristische Investitionsmöglichkeiten im Rahmen der kommendenProjektentwicklungen bereits verfügbar.Pressekontakt:HP Bauconsulting GmbHHinterschweigerstraße 4, 4600 Wels07242 306040mailto:projektentwicklungsgruppe@hp-bauconsulting.athttps://www.hp-bauconsulting.at/