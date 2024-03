Genève, Zwitserland (ots) - Media OutReach Newswire

(https://www.media-outreach.com) - Vertegenwoordigers van SIBUR, Ruslands

grootste producent van polymeren en rubber, namen deel aan het

Ecumene-rondetafelgesprek in Genève, waar ze de initiatieven van het bedrijf met

betrekking tot de circulaire economie en het verminderen van de impact op het

klimaat bespraken.



De discussie vond plaats in de aanloop naar de komende besprekingen van de

Verenigde Naties over een juridisch bindende globale overeenkomst ter

bestrijding van verontreiniging door plastic, met inbegrip van verontreiniging

van de zee, die gepland zijn voor april 2024 in Ottawa, Canada.





Maxim Remchukov, directeur duurzame ontwikkeling van SIBUR, beschreef hetrecyclen van polymeerafval als een belangrijk onderdeel van deduurzaamheidsstrategie van het bedrijf. Onder het merk Vivilen produceert SIBUReen reeks polymeren die gerecycled plastic voor verschillende toepassingenbevatten: food (rPET), non-food (rPO) en interieurinrichting (rPS). Ditinitiatief draagt ertoe bij dat elk jaar ongeveer 1,7 miljoen plastic flessenniet op de vuilnisbelt belanden. SIBUR recyclet ook polystyreenverpakkingen enjerrycans van polyethyleen met een lage dichtheid.SIBUR implementeert een reeks projecten voor het inzamelen en recyclen vanplastic met verschillende partners in de regio's waar het bedrijf actief is. Hetbedrijf ondersteunt de inzameling van plasticafval bij marathons en bij voetbal-en basketbalwedstrijden en produceert zelfs milieuvriendelijke basketballen vangerecycled plastic.De Russische regering hecht ook veel belang aan de bescherming van het milieu enheeft vorig jaar bepaald dat fabrikanten van plasticverpakkingen hunverpakkingen moeten recyclen of een speciale milieuheffing moeten betalen. Erzijn ook besprekingen gaande om bepaalde soorten plasticverpakkingen teverbieden.Remchukov verklaarde dat de mogelijkheden voor mechanische recycling vanplasticafval beperkt zijn, afhankelijk van de kwaliteit van het materiaal en dezuiverheid ervan, terwijl chemische recycling (thermolyse) volgens hem een enormpotentieel heeft. Bij dit proces wordt complex en moeilijk te recyclen afvalomgezet in koolstofgrondstoffen, die vervolgens worden gebruikt om primairepolymeren te produceren. SIBUR overweegt om een pilootinstallatie voorthermolyse op te starten.Het bedrijf is ook toonaangevend op het gebied van klimaatbescherming. Volgensde Russian Registry of Carbon Units (Russisch Register voor Koolstofeenheden)heeft SIBUR een van de grootste portfolio's aan klimaatprojecten onder deRussische bedrijven. De klimaatprojecten van SIBUR zouden de CO2-uitstoot tegenhet einde van 2032 met meer dan 6 miljoen ton moeten verminderen. Het bedrijf isvan plan om de koolstofeenheden (carbon units) die worden verkregen door deimplementatie van deze projecten op de Russische en internationale markten teverkopen.De recycling van polymeerafval vermindert ook de uitstoot van broeikasgassendoor reductie van de hoeveelheid afval dat op vuilnisbelten wordt gestort en vande hoeveelheid primaire grondstoffen (die gedeeltelijk worden vervangen doorgerecyclede materialen) die voor producten worden gebruikt.