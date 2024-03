Vancouver, British Columbia, 26. März 2024 / IRW-Press / United Lithium Corp. („United“ oder das „Unternehmen“) (CSE: ULTH; OTC: ULTHF ; FWB: 0UL ) meldet heute, dass das Unternehmen die Absicht hat, eine vollständig gezeichnete, nicht über einen Makler vermittelte Privatplatzierung (das „Emissionsangebot“) abzuschließen, die aus bis zu 6.666.667 Einheiten (jeweils eine „Einheit“) des Unternehmens zu einem Preis von 0,30 C$ pro Einheit für einen Bruttoerlös von bis zu 2.000.000 C$ besteht.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (jeweils eine „Aktie“) und einem Warrant zum Kauf einer Aktie (jeweils ein „Warrant“), der den Inhaber während eines Zeitraums von sechsunddreißig (36) Monaten zum Kauf einer weiteren Aktie zu einem Preis von 0,40 C$ berechtigt.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Emissionsangebot für die Exploration der Konzessionsgebiete des Unternehmens und als allgemeines Working Capital zu verwenden.

Sämtliche Wertpapiere, die im Zusammenhang mit dem Emissionsangebot ausgegeben werden, unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten. Der Abschluss des Emissionsangebots unterliegt dem Erhalt aller erforderlichen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen, unter anderem der Genehmigung der Canadian Securities Exchange (die „CSE“). Das Emissionsangebot wird voraussichtlich am bzw. um den 2. April 2024 abgeschlossen.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden bzw. werden nicht gemäß dem Securities Act der Vereinigten Staaten von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (das „US-Wertpapiergesetz“) oder den Wertpapiergesetzen beliebiger US-Bundesstaaten registriert und dürfen ohne Registrierung gemäß dem US-Wertpapiergesetz und entsprechenden Wertpapiergesetzen von Bundesstaaten bzw. ohne Freistellung von dieser Registrierungspflicht nicht in den Vereinigten Staaten oder US-Personen angeboten oder verkauft werden.

Preisanpassung bei Warrants

Das Unternehmen gibt ferner bekannt, dass es den Ausübungspreis von insgesamt 16.666.667 zuvor ausgegebenen Warrants zum Kauf von Aktien ändern wird (die „preisangepassten Warrants“). Die preisangepassten Warrants wurden ursprünglich am 6. März 2023 im Rahmen einer bereits abgeschlossenen, nicht über einen Makler vermittelten Finanzierung des Unternehmens ausgegeben und sind derzeit zu einem Preis von 0,75 $ pro Aktie ausübbar (gemäß Anpassung von 0,25 $ pro Aktie nach Inkrafttreten der Konsolidierung des Unternehmens, die am 27. Dezember 2023 abgeschlossen wurde). Vorbehaltlich der Einwilligung der Inhaber der preisangepassten Warrants wird das Unternehmen den Ausübungspreis der preisangepassten Warrants auf 0,50 $ pro Aktie reduzieren. Gemäß den Richtlinien der CSE wird der Ablauf der preisangepassten Warrants um dreißig Tage beschleunigt, falls der Schlusskurs der Stammaktien des Unternehmens an der CSE an beliebigen zehn aufeinanderfolgenden Handelstagen 0,625 $ oder mehr beträgt (der „Beschleunigungsauslöser”), wobei dieser Dreißig-Tage-Zeitraum sieben Tage nach dem Beschleunigungsauslöser beginnt. Alle übrigen Bedingungen der Warrants bleiben unverändert.