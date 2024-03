Über Monate hinweg haben Investoren im Bereich zwischen 72,33 und grob 84,00 US-Dollar an einer inversen SKS-Formation gebastelt und diese schlussendlich Mitte März erfolgreich zur Oberseite aufgelöst. In einem ersten Schritt wurde Aufwärtspotenzial an 86,71 US-Dollar und damit die Verlaufshochs aus 2018 favorisiert, dieses Ziel konnte zuletzt erfolgreich abgearbeitet werden. Nun hängt Brent allerdings in einer bislang kleineren Konsolidierung fest, die sehr gut für den Aufbau von neuen Kräften genutzt werden kann und im Anschluss frische Jahreshochs erlaubt zu erklimmen.

Nackenlinie als Sprungbrett vormerken