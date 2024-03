DEUTSCHLAND: - REKORDRALLY GEHT WOHL WEITER - Auch nach der jüngsten Rekordrally und sechs Tagen in Folge mit Kursgewinnen bleiben Gewinnmitnahmen im Dax wohl kein Thema. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Mittwoch knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,1 Prozent höher auf 18 411 Punkte. Damit rückt er exakt wieder an seinen Vortagesrekord heran. Aus Übersee und Asien gibt es gemischte Vorgaben: An der Wall Street setzte sich die Atempause den dritten Tag hintereinander fort, nachdem die wichtigsten Indizes am Donnerstag auf Rekordstände geklettert waren. Der japanischen Nikkei 225 legte dagegen zu.

USA: - LEICHTE KURSVERLUSTE - Die US-Börsen haben am Dienstag nach einem freundlichen Handelsverlauf ihre Gewinne abgegeben und etwas schwächer geschlossen. Seit den jüngsten Rekordständen am Donnerstag hat sich damit die Serie leichter Rücksetzer fortgesetzt. Dennoch ist bisher in der Vorosterwoche keine größere Verkaufsbereitschaft spürbar. Der moderate Abgabedruck kam für die US-Indizes in der letzten Handelsstunde auf. Die zuvor veröffentlichten Konjunkturdaten fielen durchwachsen aus und bewegten daher kaum. Der Dow Jones Industrial verlor 0,08 Prozent auf 39 282,33 Punkte.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben auch am Mittwoch keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Der Tokioter Leitindex Nikkei-225 schloss 0,9 Prozent höher. Die Schwäche des Yen sorgte am Aktienmarkt für Rückenwind. Zinssignale aus der Notenbank drückten den Wechselkurs, was tendenziell der exportstarken Wirtschaft des Landes hilft. Trüber war die Stimmung hingegen in China. Dort sank der CSI 300 zuletzt um 0,4 Prozent. Der Hongkonger Hang Seng büßte rund 0,8 Prozent ein.

^

DAX 18384,35 0,67

XDAX 18369,79 0,57

EuroSTOXX 50 5064,18 0,40

Stoxx50 4408,96 0,09



DJIA 39282,33 -0,08

S&P 500 5203,58 -0,28

NASDAQ 100 18210,54 -0,36°



------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:



^

Bund-Future 132,94 0,11%°

DEVISEN:



^

Euro/USD 1,0830 -0,02

USD/Yen 151,68 0,08

Euro/Yen 164,16 0,00°



ROHÖL:



^

Brent 85,45 -0,80 USD WTI 80,89 -0,73 USD°

