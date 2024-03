Für das laufende Geschäftsjahr 2024 peilt das Unternehmen eine Umsatzsteigerung im mittleren einstelligen Prozentbereich an, die operative Umsatzrendite (Ebitda-Marge) werde zwischen 19,5 und 20,0 Prozent liegen, nach einem Vorjahreswert von 19,7 Prozent. Für 2025 schätzt der Vorstand seinen Umsatz auf rund 1,2 Mrd. Euro und eine Ebitda-Marge von 21 bis 22 Prozent. Aktionäre sollen an dem Erfolg ebenfalls teilhaben und können mit einem Dividendenzuwachs um fünf Cent auf 35 Cent je Aktie rechnen.

Der Chart hingegen legt korrektive Kursmuster an den Tag, die Aufwärtsdynamik der letzten Wochen hat sichtlich abgenommen, zudem gesellt sich offenbar noch eine kurzfristige Trendumkehrformation hinzu. Dies könnte für weitere Gewinnmitnahmen sorgen und die seit nunmehr Oktober letzten Jahres anhaltende Rallye in eine verdiente Pause schicken. Auf der anderen Seite würde eine derartige Entwicklung die Chance auf einen Long-Einstieg auf einem tieferen Niveau ermöglichen, potenzielle Kaufmarken sind hierbei um 27,42 und darunter im Bereich von 25,45 Euro angesiedelt. Im Anschluss könnten dann die Bestmarken aus dem abgelaufenen Jahr um 33,36 Euro erneut in den Fokus der Investoren rücken. Dieses Ziel könnte aber auch vorzeitig durch einen Kurssprung mindestens über 31,00 Euro erreicht werden.

Jenoptik AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Fazit: Aktuell scheint sich die Aktie auf ein kurzfristiges Verkaufssignal mit einem vorläufigen Ziel bei 25,45 Euro einzustellen, welches durch einen Bruch des EMA 200 bei 28,04 Euro ausgelöst werden dürfte. Dennoch wird übergeordnet an einer Long-Strategie auf Jenoptik festgehalten, diese könnte im genannten Bereich beispielshalber durch das mit einem Knock-out von 24,88 Euro ausgestattete Open End Turbo Long Zertifikat WKN ME4FHV vollzogen werden. Vom gegenwärtigen Niveau aus beträgt die mögliche Renditechance bei einem Anstieg an die Vorjahreshochs bei 33,36 Euro 105 Prozent, Ziel des Scheins wurde rechnerisch bei 0,86 Euro ermittelt. Eine Verlustbegrenzung wird sich an den noch auszubildenden Tiefs orientieren müssen, die derzeit noch nicht vorliegen.