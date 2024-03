Langfristige Kooperation Riverty und Adyen bieten gemeinsam 14-Tage-Rechnungslösung in DACH an (FOTO) - Händler können von nun an auf Adyens Fintech-Plattform die "Buy Now, Pay Later"-Lösung von Riverty einsetzen - mit einem Zahlungsziel von 14 Tagen - Die Lösung von Riverty ist nahtlos in Adyen integriert und kann von Händlern einfach aktiviert …