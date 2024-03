München (ots) - Die Differenz zwischen den Kraftstoffpreisen steigt weiter.Während Diesel im Vergleich zur vergangenen Woche etwas billiger geworden ist,hat der Benzinpreis spürbar angezogen. Das zeigt die aktuelle ADAC Auswertungder Kraftstoffpreise in Deutschland. Danach kostet ein Liter Super E10 imbundesweiten Mittel 1,811 Euro (Jahreshöchststand), das sind 2,1 Cent mehr alsvor einer Woche. Demgegenüber ist Diesel billiger geworden: Ein Liter kostetderzeit im Schnitt 1,730 Euro und damit 0,6 Cent weniger als in der Vorwoche.Im selben Zeitraum ist der Preis für Rohöl wieder leicht gesunken. Vor einerWoche lagen die Rohölnotierungen für ein Barrel Brent bei 87 US-Dollar,mittlerweile liegen sie gut einen Dollar niedriger. Dies sollte nach Ansicht desADAC auch einen Rückgang der Preise beider Kraftstoffsorten zur Folge haben,nicht nur bei Diesel. Allerdings notiert der Euro im Wochenvergleich minimalschwächer, was den Effekt geringerer Ölpreise mindert. Für Dieselfahrer ist dieEntwicklung erfreulich, zumal die Energiesteuer auf Diesel um rund 20 Cent jeLiter niedriger ist als die auf Benzin. Dies spiegelt sich in den aktuellenPreisen jedoch immer noch nicht komplett wider.Wer beim Tanken sparen möchte, sollte am besten abends an die Zapfsäule fahren.ADAC Auswertungen zeigen, dass die günstigste Zeit zum Tanken vor allem zwischen20 und 22 Uhr liegt, aber auch zwischen 18 und 19 Uhr sind die Preise besondersniedrig. In den Morgenstunden ist Tanken meist um mehrere Euro teurer.Urlauber sollten zudem nach Möglichkeit nicht an Autobahntankstellen tanken,denn dort kostet der Sprit durchschnittlich rund 40 Cent je Liter mehr als anTankstationen neben der Autobahn. Generell lohnt sich vergleichen, denn dieSpritpreise an den Tankstellen unterscheiden sich häufig auch lokal erheblich.Schnelle und praktische Hilfe bekommen Autofahrer mit der "ADAC Drive App", diedie Preise nahezu aller über 14.000 Tankstellen in Deutschland zur Verfügungstellt. Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preise gibtes auch unter http://www.adac.de/tanken .Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95mailto:aktuell@adac.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/7849/5745022OTS: ADAC