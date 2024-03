Duisburg (ots) - Die Xella Gruppe, ein führender europäischer Baustoff-Anbieter

für nachhaltige, effiziente und bezahlbare Wandlösungen, hat im vergangenen Jahr

deutliche Fortschritte bei ihren Nachhaltigkeitsinitiativen gemacht und ist auf

dem besten Weg, ihre Nachhaltigkeitsziele für 2030 zu erreichen. Ein wichtiger

Meilenstein im Jahr 2023 war die Bestätigung von Xellas Zielen zur Verringerung

der Kohlendioxidemissionen in den Scopes 1, 2 und 3 [1] durch die Science Based

Targets Initiative (SBTi).



Das Unternehmen beabsichtigt, seine marktbasierten [2] CO2-Emissionen in den

Bereichen 1 und 2 bis 2030 um 42 Prozent zu reduzieren [3]. Zusätzlich sollen

die Scope-3-Emissionen (die 85 Prozent der weltweiten CO2e-Emissionen ausmachen)

aus bezogenen Waren und Dienstleistungen bis 2030 um 25 Prozent reduziert

werden. Das erste Ziel wird durch eine zunehmend energieeffiziente Produktion,

den verstärkten Einsatz erneuerbarer Energien und den schrittweisen Ausstieg aus

der Kohleverbrennung in den Xella-Werken erreicht. Das zweite Ziel wird durch

die Vertiefung der Partnerschaften mit den wichtigsten Xella-Lieferanten, die

Optimierung der Rezepturen und die Verbesserung der Kreislauffähigkeit der

Materialien erreicht.







Produktionsreste zu deponieren, und strebt an, bis 2030 keine Porenbeton- oder

Kalksandstein-Reste mehr zu entsorgen. Um die Recyclingfähigkeit ihrer Produkte

weiter auszubauen, optimiert die Xella Gruppe ihre Wertschöpfungskette, um

Sekundärmaterialien von Recyclingunternehmen zu erhalten, und entwickelt mit

Unterstützung der eigenen Forschungs- und Entwicklungseinrichtung Xella

Technologie- und Forschungsgesellschaft mbH (T&F) neue Produkte auf Basis von

zerkleinertem und gemahlenem Porenbeton-Grobmaterial sowie leichteren

Materialien.



Investitionen in Sicherheit und Compliance



Auch bei den sozialen Zielen hat Xella Fortschritte erzielt, insbesondere bei

der Sicherheit der Mitarbeitenden. Im vergangenen Jahr sank die Zahl der Unfälle

um 36 Prozent. Zudem hat Xella Radmila Petrovic als Chief Legal and Compliance

Officer in das Executive Committee der Gruppeberufen, um die Themen Governance

und Compliance noch stärker in der Führungsspitze des Unternehmens zu verankern.



Christophe Clemente, Chief Executive Officer der Xella Gruppe, sagt:



"Die Bauindustrie ist der Schlüssel, um die Klimaziele in Europa zu erreichen.

Bei Xella haben wir erhebliche Fortschritte darin gemacht, unsere Energie- und Seite 2 ► Seite 1 von 2

