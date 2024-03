Rotterdam (Niederlande) / Accesswire / 27. März 2024 / Im Vorjahr hat Corsair Group International (Corsair) seine Betriebe in seiner modernen Recyclinganlage durch eine Zusammenarbeit mit COUNT Energy Trading erweitert. Die Zusammenarbeit nutzt die Technologie von Corsair, um den täglich anfallenden Kunststoffabfall zu fortschrittlichen Kreislaufrohstoffen (fortschrittliches Bioöl, Pyrolyseöl) zu verwandeln.

Am 9. Januar dieses Jahres erzielte das finnische Team von Corsair einen Durchbruch, indem es in seiner Anlage im Kaipola Industrial Estate in Jämsä die ersten Liter an hochwertigen modernen Kreislaufrohstoffen produzierte. Trotz extremer Temperaturen von –20 °C gelang es dem Team, die Lieferung, Verladung und Aufbereitung von Kunststoffabfällen aus nahe gelegenen Städten abzuschließen.

Laura Gasnier, COUNT-Händlerin für nachhaltige und Kreislaufprodukte, betonte anlässlich dieses Meilensteins das Engagement von COUNT für Nachhaltigkeit: „Bei COUNT ist Nachhaltigkeit nicht nur eine Floskel, sondern unsere Mission. Wir sind bestrebt, den Wandel voranzutreiben, indem wir Projekte von der Idee bis zur Kommerzialisierung unterstützen. Unsere umfassenden Dienstleistungen für Lieferanten beinhalten Logistikmanagement, Beratung hinsichtlich der Einhaltung von Branchenvorschriften und vieles mehr.“

COUNT Energy Trading, das für seine Expertise in der petrochemischen Industrie bekannt ist, hat diese Zusammenarbeit mit Corsair begonnen, um sein innovatives Produkt auf den Markt zu bringen und gleichzeitig sein eigenes Portfolio in den Bereichen Großhandel, Chemievertrieb und Kreislaufprodukte zu erweitern.

„Corsair freut sich über diese Zusammenarbeit mit COUNT, die sich zu einer langfristigen Partnerschaft auf globaler Ebene entwickeln wird. Unsere Expansionspläne umfassen mehrere Regionen, von Europa bis Asien. Indem wir gemeinsam die dringend benötigte Infrastruktur für das Kunststoffrecycling aufbauen, können wir einen noch nie dagewesenen Wert für Kunststoffabfälle schaffen und einen bedeutsamen Einfluss auf die Umwelt ausüben. Wir sind davon überzeugt, dass diese Zusammenarbeit ein Meilenstein dafür sein wird, dass weggeworfene Kunststoffabfälle in Zukunft ähnlich recycelt werden wie heute Metall, Glas und Papier. Wir danken dem Team von COUNT für seine kontinuierliche Unterstützung und seine Vision, gemeinsam mit uns eine sauberere Zukunft zu gestalten“, sagte Jussi Veikko Saloranta, CEO von Corsair Group International.