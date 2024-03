Velburg (ots) - Zwischen steigenden Baukosten und komplexen

Energieeffizienzstandards stehen Projektentwickler und Bauherren mehr denn je

vor der Frage, wie sie ihre Bauvorhaben profitabel umsetzen sollen - ein

Dilemma, das innovative und nachhaltige Lösungen erfordert. Doch welche Ansätze

und Technologien ermöglichen es wirklich, Effizienz und Wirtschaftlichkeit

erfolgreich zu vereinen?



Finanzielle Zusatzbelastungen, strenge Erfordernisse und weiterhin hohe

Ansprüche: Für Projektentwickler und Bauherren wird ihr Arbeitsalltag immer mehr

zu einem herausfordernden Balanceakt - stets mit dem Ziel, ihre Projekte

möglichst wirtschaftlich und anforderungsgerecht zum Abschluss zu führen. Der

Mangel an Fachkräften, unklare Richtlinien bei Fördermitteln und teils hohe

Hürden bei der technischen Umsetzung machen ihnen jedoch regelmäßig einen Strich

durch die Rechnung. "Ohne klare Lösungen für diese Problematiken wird auf Dauer

die gesamte Baubranche in Mitleidenschaft gezogen. So bleiben neben den

finanziellen Zielen einzelner Akteure auch die Bedürfnisse der gesamten

Industrie unerfüllt", mahnt Dr. Peter Burnickl, Geschäftsführer der Pro Bauherr

GmbH.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

"Der Schlüssel liegt unter anderem in der intelligenten (minimalistischen)Anwendung moderner Gebäudetechnik und einer durchdachten Projektplanung", fügter hinzu. "Durch gezielte Optimierungen in diesen Bereichen konnten wir bereitsvielen Projektentwicklern dabei helfen, ihre Bauvorhaben effizienter undnachhaltiger zu gestalten." Seine umfassende Expertise als TGA-Ingenieur undGeschäftsführer der Pro Bauherr GmbH basiert auf jahrelanger Erfahrung in derBranche, in der er eine Vielzahl von Projekten zum Erfolg geführt hat. Hierbeiregt Dr. Peter Burnickl immer wieder dazu an, pragmatische Wege zu gehen - undauch außergewöhnliche Lösungsansätze nicht zu scheuen. Welchen Herausforderungener in seiner täglichen Arbeit immer wieder begegnet und wie er sie konkretbewältigt, verrät er hier.Über Umweltfaktoren und Standards: Diesen Einfluss nehmen energetischeSanierungen auf aktuelle EntwicklungenEnergetische Sanierungen umfassen Maßnahmen zur Reduzierung desEnergieverbrauchs und der CO2-Emissionen, indem die Gebäudehülle verbessert undeffiziente Heizungs-, Lüftungs- und Klimatisierungssysteme eingesetzt werden. Sosind sie nicht nur eine Antwort auf die steigenden Energiepreise, sondern tragenauch zum Klimaschutz bei. Die Anforderungen an energetische Sanierungen werdenunterdessen durch Gesetze wie das Gebäudeenergiegesetz (GEG) geregelt, das eineVereinheitlichung der energetischen Anforderungen an Neubauten und