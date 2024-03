Wien (ots) - Rund 50.000 Passagiere sind von den 400 abgesagten Flügen

betroffen- Rechte nach EU Fluggastrechte Verordnung 261/2004



Anspruch auf Ausgleichszahlung



Die EU-VO 261/2004 sieht bei Flugausfällen je nach Länge der Flugstrecke

Ausgleichszahlungen in der Höhe von 250 EUR, 400 EUR oder 600 EUR vor, wenn der

Flug weniger als 14 Tage vor dem Abflug kurzfristig annulliert worden ist. Nur

wenn außergewöhnliche Umstände vorliegen, wie beispielsweise schlechtes Wetter

oder eine Sicherheitssperre des Flughafens, muss die Fluglinie keine Zahlung an

betroffene Passagiere leisten.





Der Europäische Gerichtshof hat Streiks des eigenen Personals bei Fluglinienbereits nicht als außergewöhnlichen Umstand qualifiziert. BetroffenenPassagieren kann eine Ausgleichszahlung zustehen.Recht auf ErsatzbeförderungAuch bei Flugausfällen wegen Streik des Bordpersonals bei Austrian Airlineshaben Passagiere das Recht auf Beförderung. Wenn Sie von einer Flugannullierungbetroffen sind, muss Ihnen die Airline so rasch wie möglich eine gleichwertigeErsatzbeförderung anbieten. Diese Beförderung kann auch per Bahn oder Busstattfinden. Nicht jede Ersatzbeförderung ist zumutbar. Alternativ zurErsatzbeförderung kann eine Erstattung des Flugtickets verlangt werden.Selbst ein neues Ticket buchen?Wenn die von der Fluglinie angebotene Ersatzbeförderung nicht zumutbar ist,unter kurzer Fristsetzung um ein anderes Angebot ersuchen und eigenesOrganisieren einer Ersatzbeförderung ankündigen. Man ist bei Ersatzflügen nichtan die AUA oder die Lufthansa Group gebunden.Nach Verstreichen der Frist selbstErsatzflug buchen und Austrian Airlines in Rechnung stellen.Ticketkosten zurückerhaltenWenn Sie die angebotene Ersatzbeförderung nicht in Anspruch nehmen wollen oderkönnen, haben Sie das Recht auf Rückerstattung der gesamten Ticketkosten. DerTicketpreis muss binnen 7 Tagen ohne Abzüge zurückbezahlt werden. Der Reisendekann also zwischen der angebotenen Ersatzbeförderung oder dem Ersatz derbezahlten Ticketkosten wählen. Beides kann nicht verlangt werden.BetreuungsleistungAb einer zweistündigen Verspätung haben Sie Anspruch auf sogenannte Betreuungs-oder Unterstützungsleistungen von der Fluglinie (bei Flugstrecken bis zu 1.500km). Bei längeren Flugstrecken erst bei Wartezeiten von drei oder vier Stunden.Auch eine Hotelübernachtung bis zum neuen Rückflug zahlt die Fluglinie: Werdurch die kurzfristige Annullierung im Urlaubsort festsitzt, kann Ansprüche ausder Betreuungsleistung geltend machen. Wenn eine Übernachtung nötig wird, zähltdas auch zu der Betreuungsleistung. Speisen und Getränke bis zum neuen Abflugmüssen ebenfalls zur Verfügung gestellt werden. Meist erhält man Gutscheine vonder Fluglinie.FairPlane Tipp: Wenn Sie keine Gutscheine für Speisen, Getränke oder einenotwendige Hotelübernachtung von der Fluglinie bekommen, dann sollten Sie alleBelege sorgfältig aufbewahren. Diese Ausgaben müssen von der Fluglinie erstattetwerden.Geben Sie Ihren betroffenen Flug einfach zur Prüfung bei FairPlane(https://www.fairplane.de/calculator/flight/wordpress-b) ein.Pressekontakt:Alexandra Hawlicekmailto:hawlicek@fairplane.de+6765538820Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/130313/5745303OTS: FairPlane